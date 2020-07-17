Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları güncel

Altın fiyatları son dakika haberleri, hem yatırımcılar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak kişiler için önemli bir gündem maddesi. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de yukarı yönlü davranış sergilemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı, haftaya 396 Türk Lirası seviyesinde kapatıyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz 2020 Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 17 TEMMUZ 2020 CUMA
Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.
Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların ilgisi gram altına yöneldi. Gram altın bugün 396,53 TL'den alınıyor ve 396,63 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında ise son durum şu şekilde, 646,50 TL'den alınan çeyrek altın 653,60 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın ayrıca ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Uzun vadeli birikim aracı olan çeyrek altın, aynı zamanda evlerde biriktirilen altınların da simgesi olarak dikkat çekiyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.289,10
SATIŞ: 1.305,70
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.558,84
SATIŞ: 2.608,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.650,00
SATIŞ: 2.690,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.655,90
SATIŞ: 2.669,40