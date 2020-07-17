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Son dakika haberleri: bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları güncel

Haftanın kapanış günü itibarıyla uzun bir süredir rekor seviyelerinde seyreden merak ediliyor. Pandemi sürecinde son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları ile ilgili anlık değişimler, uzman yorumları ve son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 17 Temmuz Cuma altın fiyatları ne kadar? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 07:33 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları güncel

son dakika haberleri, hem yatırımcılar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak kişiler için önemli bir gündem maddesi. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de yukarı yönlü davranış sergilemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı, haftaya 396 Türk Lirası seviyesinde kapatıyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz 2020 Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 17 TEMMUZ 2020 CUMA

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları güncel

Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların ilgisi gram altına yöneldi. Gram altın bugün 396,53 TL'den alınıyor ve 396,63 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında ise son durum şu şekilde, 646,50 TL'den alınan çeyrek altın 653,60 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın ayrıca ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Uzun vadeli birikim aracı olan çeyrek altın, aynı zamanda evlerde biriktirilen altınların da simgesi olarak dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.289,10

SATIŞ: 1.305,70

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.558,84

SATIŞ: 2.608,10

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları güncel

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.650,00

SATIŞ: 2.690,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.655,90

SATIŞ: 2.669,40

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları güncel
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları güncel
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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları güncel
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