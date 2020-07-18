Emekli bayram ikramiyeleri 2020 hesaplara yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Kurban Bayramı'na az bir süre kala, yurt genelindeki milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ve maaşların ödenip ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Bilindiği gibi, her yıl dini bayramların öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Bu noktada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından önemli bir açıklama yapıldı ve emekli bayram ikramiyeleri ile emekli maaşları hakkında bilgi verildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk açıklamasında, 'Bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?' sorusuna açıklık getirdi ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman, bu ayın kaçında yapılacak?

İşte, emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri;