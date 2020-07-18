Emekli bayram ikramiyeleri 2020 hesaplara yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Kurban Bayramı'na az bir süre kala, yurt genelindeki milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ve maaşların ödenip ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Bilindiği gibi, her yıl dini bayramların öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Bu noktada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından önemli bir açıklama yapıldı ve emekli bayram ikramiyeleri ile emekli maaşları hakkında bilgi verildi.
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.
Bakan Selçuk açıklamasında, 'Bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?' sorusuna açıklık getirdi ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman, bu ayın kaçında yapılacak?
İşte, emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri;
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.
Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.
İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.
Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.
Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."