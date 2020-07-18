Kaşıbeyaz kardeşler telif davasında beraat etti

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'nun kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz'ın oğulları Murat ve Suat Kaşıbeyaz davalık oldu. Müzik eserleri meslek birlikleri yetkilileri geçtiğimiz yıllarda İstanbul Yeniköy'e bulunan ünlü restoran Kaşıbeyaz Bosphours'da izinsiz olarak umuma açık şekilde müzik yayını yapıldığını ve bunun için söz konusu kuruma bir telif ödenmediğini ihbar etti.

İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada restoran bilirkişi tarafından incelendi ve işletmenin ikinci katında kurulu televizyonda müzik listesi ile işletmenin geneline kurulu hoparlör vasıtasıyla müzik eseri yayını yapıldığı tespit edildi. İşyerine vekaleten bakan Hasan Ç., özel bir müzik kurumuyla aralarında bir yıllık müzik eseri kiralama anlaşması yaptıklarını, haklarındaki ihbarın asılsız olduğunu kaydetti.

MÜZİKLER İÇİN ŞİRKETLE ANLAŞTIK

Çalınan müziklerin ise söz konusu kurum repertuvarına dahil olmadığı anlaşılınca savcılık, işletme sahibi Murat- Suat Kaşıbeyaz hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Kaşıbeyaz kardeşlerin, "Manevi veya Mali Haklara Tecavüz" suçundan dava açıldı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Suat Kaşıbeyaz, iş yerinin sahibi olduğunu, kendilerinin işletmelerinde normal CD'den müzik yayını yapıldığını, Oasis medya isimli bir şirket kendilerinin müzik yayını işlerini organize ettikerini, telif hakları ile ilgili meseleleri bu şirket halledeceğini belirtti. Murat Kaşıbeyaz Sise Oas medya isimli bir şirket ile müzik eserlerinin yayımı konusunda anlaşma yaptıklarını, bu şirket işletmelerinde çalınacak eserleri tayin etmekte olduğunu, kendisinin suçlamayı kabul etmediğini, kendilerinin gerekli itimam ve özeni gösterdiklerin, ilgili şirkete ödemelerini yaptıklarını anlattı.

BERAAT ETTİLER

Murat- Suat Kaşıbeyaz kardeşlerin olay tarihinde müdahillerin hak sahipliğini haiz olduğu şarkıları usulsüz olarak iş yerinde dinlettikleri iddisıyla ilgili, OAS Medya Film ve Müzik isimli firmayla anlaşmanın yapıldığını gösterir bir belge sundu. Belgede, iş yerinde çalınacak müziklerin bu şirket tarafından belirtildiği bu nedenle Suat ve Murat Kaşıbeyaz'ın söz konusu iş yerinde müziklerin çalınması hususunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini belirterek beraatlarına karar verildi.