Merkez’de atamalar tecrübe ve liyakate dayalı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), esas mukavelesinde yapılan değişiklikler ve atamalardaki liyakat ve tecrübe şartı olduğu gibi korundu. Anonim şirket olarak kurulan Merkez Bankası'nın, 1211 sayılı TCMB Kanunu'na ek olarak, bu kanunun tekrarı niteliğinde Esas Mukavelesi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 2018'de yapılan değişiklikler Merkez Bankası Esas Mukavelesi'ne de yansıtıldı. Bu nedenle 18 Mayıs 2020'de yapılan genel kurulda hissedarlarca oylanarak kabul edilen değişiklikler, 11 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası Esas Mukavelesi'nde yeni bir değişiklik yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı kararname, Merkez Bankası Kanunu'nda bazı değişiklikler getirdi. Buna ek olarak 17 Temmuz 2019 tarihli ve 7186 sayılı kanun da yine Merkez Bankası Kanunu'nda bazı değişikliklere neden oldu.Kanunda yapılan bu değişikliklerin, Esas Mukavele'ye yansıtılması gerektiği için 18 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında değişiklikler hissedarlarca kabul edildi. 1211 sayılı Kanun dolayısıyla zaten yürürlükte bulunan hükümler, yeni bir hukuki durum yaratılmaksızın ve hukuki bir gereklilik olarak genel kurulun onayı ile Esas Mukavele'ye de işlenmiş oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemelerde başkan yardımcılarına ilişkin de bazı düzenlemeler yapıldı. 10 Temmuz'da yayımlanan ve başkan yardımcılarına ilişkin düzenlemeleri içeren madde şöyle: "Başkan Yardımcıları, hukuk, maliye, ekonomi, işletme, bankacılık, finans, mühendislik, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ile istatistik alanlarından birinde veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş, yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından atanır." 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının 'kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış' olmaları gerektiği yer almıştı. Kanun değişikliği sonrasında, 2018 ve 2019'da Başkan Yardımcılığı görevine yapılan tüm atamaların yasal koşulları sağlamasının yanı sıra yüksek tecrübe ve liyakate dayalı olarak gerçekleştirildiği görülüyor.Hali hazırda TCMB Başkanı Yardımcılığı görevlerini Dr. Emrah Şener, Dr. Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Dr. Oğuzhan Özbaş yürütüyor. Çetinkaya ve Özbaş'ın atamaları değişiklik sonrası Ağustos 2019'da gerçekleşti. Murat Çetinkaya, meslek hayatına Ziraat Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde başladı. Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalışan Çetinkaya, 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Genel Müdürü, Halk Portföy kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Çetinkaya, daha sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak çalıştı. Çetinkaya, Ağustos 2019'da TCMB Başkan Yardımcılığına atandı. Oğuzhan Özbaş, iş hayatına Ford Motor Company'de başladı. Özbaş, şirketin hazine bölümünde 1998 yılına kadar görev yaptı. 2002 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne katıldı. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler veren Özbaş, bilimsel araştırmalar yaptı. Özbaş, Ağustos 2019'da TCMB Başkan Yardımcılığı'na atandı.