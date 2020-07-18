Sosyal konutta 940 bine ulaşıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattıkları Sosyal Konut Projesi'ni kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz" dedi. Osmaniye Valiliği'ni ziyaret eden Kurum, "Osmaniye'ye de 735 konut kazandırıyoruz. 600 konutu merkezde, 135'i Bahçe ilçemizde olmak üzere konutlarımızın kuralarını çektik" dedi.