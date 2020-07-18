Yerli otomobil için tarihi gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak yerli otomobil projesinin startını bugün verecek. Gemlik'in yanı sıra bölgede istihdama büyük katkı koyacak olan yerli otomobil fabrikasının kazık çakma ve temel atma töreni coronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılacağı törenle gerçekleştirilecek.AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık, "Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL'lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli ve millî otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi bölgedeki hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve son aşamaya geldi. Askerî hara bölgesinde hava kampının bulunduğu bin dönümlük alanda kurulacak olan fabrika ile doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak. Bursa'nın ve bölgemizin sanayiine, istihdama ve ekonomiye çok önemli katkılar sağlayacak. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 60 yıllık hayalimizi Gemlik'te üretip dünyaya sunacağız" ifadelerini kullandı.Milletvekili Zafer Işık açıklamasında, "Yatırım teşvik belgesi alınan, AB ve Çin'de patent başvurusu tamamlanan Türkiye'nin otomobili için ÇED raporunu olumlu olarak alındı. Temel atılmasının ardından fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Proje alanı TOGG'a tahsis edilirken, arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon; 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak" diye konuştu.TOGG tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi. Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı. Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düşmüştü.