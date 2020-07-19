Ağustos’ta % 80’i yakalarız

Türkiye'nin pandemiden güçlenerek çıkacağına inandığını belirten Edelstaal Orka Hotel Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, "1 Temmuz'da yerli ve yabancı misafirlerimize kapılarımızı açtık. Doluluk oranımız yüzde 50'lere ulaştı. Ağustos ayı daha iyi geçecek. Şimdiden rezervasyonda yüzde 80'leri yakaladık" diye konuştu. Torunoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık Bakanlığımız bu pandemi sürecini çok iyi yönetti. Alınan tedbirlerle Türkiye'nin özellikle turizm alanında güvenli ülke olduğu da teyit edilmiş oldu. Otelimizde Türk misafirlerimiz çoğunlukta. Türkleri Ukrayna'dan gelen turistler takip ediyor. Bu süreçte çok dikkatli davranıyoruz. Girerken maskeden şikayet eden misafirlerimiz ayrılırken teşekkür ediyorlar." Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kovid sürecinde sezonun iç turizmle açılması için önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Torunoğulları, "Temmuz ayı itibariyle sosyal mesafe nedeniyle önlemlerin alınmasına rağmen doluluk oranımız yüzde 50'lere ulaştı. Ağustos ayında bu oran yüzde 80'lere çıkıyor" ifadelerini kullandı.