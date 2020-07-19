SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları yükseliyor...19 Temmuz bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

Bugün altın fiyatları son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Gram altın alış fiyatı 398,98 TL üzerinden işlem görürken çeyrek altın da da yükseliş sürmeye devam ediyor. Aynı zamanda uzman yorumları ile canlı rakamlar da araştırılmaya başlandı. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeler yakından takip edilirken canlı rakamlar ile uzman yorumları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, haberimizin devamından detaylı bilgilere ulaşabilirler.
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.674,00
SATIŞ: 2.685,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.655,00
SATIŞ: 2.690,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.564,18
SATIŞ: 2.613,91
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.297,90
SATIŞ: 1.313,80
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 651,00
SATIŞ: 657,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 398,98
SATIŞ: 399,12
"Altın kısa vade de çok hızlı koşmuş dinlenmesi gereken bir varlık mı ya da altın iyi bir momentum yakaladı kolay kolay bundan vazgeçmeyecek mi" sorusunu Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yanıtladı.
Erbaş, ons altın için 1795 doların önemine dikkat çekerek, "Bu seviyenin üzerinde kalırsa altının potansiyeli 1900-1920 dolara kadar açık" dedi.
"AŞI GÜVENLİ LİMAN ALTINDAN ÇIKIŞI BAŞLATABİLİR"
Elinde altın bulunduran fonlarda nispeten sınırlı bir giriş olduğunu bildiren Erbaş, "Yatırımcılar için dikkatli olması gereken bazı gelişmeler var. Eğer aşı bulunması ve seri üretime geçilirse, güvenli liman altından çıkışı başlatabilir" dedi.
"LİKİDİTE AZALMASI ALTIN İÇİN İKİNCİ UYARI OLABİLİR"
Erbaş, "ABD ile swap ihtiyacı doğan karşı büyük ülkelerin giderek son 1.5 ayda bu kanalı az kullandığı mesela FED'in bilanço büyüklüğünün 10-12 triyona varmasını düşündüğümüz bir ortamda, 7 trilyon doların altına düştüğü ve dolayısıyla piyasadaki likidenin giderek azaldığı bir döneme görebiliriz. Bu da altın için ikinci uyarı olabilir" dedi.
"FAİZLERİN ARTMA BEKLENTİSİ ALTINA YARAMAZ"
Altın için bir üçüncü uyarı olarak uzman isim, "Düşük faiz ortamının piyasa toparlanmasıyla artık sonlandığı ve yavaş yavaş da olsa faizde yukarı yönlü beklentinin artması durumu altın için üçüncü bir uyarı olarak söylenebilir" dedi.
"ALTINA OLAN TALEP 1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİR"
Altının onsunda 1795 seviyesinin kırılmadığı ortamda yukarı yönlü beklentinin korunacağını ifade eden Erbaş, "2008-2011 yılında olduğunu ne olursa olsun bu likidite piyasada kalacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde altına olan talebin teknik olarak devam etmesi söz konusu olacak" dedi.
"ALTIN İYİ BİR YATIRIM ARACI OLARAK PORTFÖYLERDE BULUNMASI GEREKİYOR"
Altın fiyatlarını yorumlayan bir diğer isim Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya oldu. Kaya, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kaya, altının bu yıl sonuna kadar popülerliğini koruyacağını vurgulayarak, "Altın iyi bir yatırım aracı olarak portföylerde bulunması gerekiyor" dedi.
"MERKEZ BANKALARI BİR YANDAN FONLAR BİR YANDAN TOPLUYOR"
Altının genelde borsalar yükseldiği zaman yükselmediğini ifade eden Kaya, "Ancak son dönemde altın yatırımcı olarak borsa yükselse bile tercih ediliyor. Merkez bankaları bir yandan fonlar bir yandan topluyor" dedi.
"BORSALARIN BOZULDUĞU DÖNEMDE ALTIN 1900'LERİ GEÇEBİLİR"
Önümüzdeki günlerde borsaların bozulacağı günlerinin geleceğinin altını çizen Kaya, "Borsaların bozulduğu günlerde altının 1900 dolarlı seviyeleri zorladığını ve geçtiğini görebiliriz" dedi.
"GRAM ALTINDA YÖNÜ ONS BELİRLİYOR"
Gram altında yönü belirleyenin şu anda dolar kuru değil ons altın olduğunu vurgulayan Kaya, "Ons altının 1850 dolarlı seviyeleri görmesi durumunda gram altının 420-430 liralı seviyelere gitmesi muhtemel.