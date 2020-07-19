Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi

Yaklaşık 40 yıldır simit ustalığı yapan Mustafa Kütükoğlu, Giresun simidinin yöreye has bir lezzet olduğunu belirterek, "Giresun simidi Giresun'a has bir simittir. Fakat yöremizde iki üç ilimizde daha üretildiği için aramızda rekabet var. Rekabet olunca herkes simidi daha güzel yapmaya çalışıyor. Ama Giresun olarak kendi simidimizde iddialıyız" dedi.