En güvenli oteller Türkiye’de! SABAH turizmin nabzını yerinde inceledi!

GELECEK AY DAHA YOĞUN

✘ Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu: Bölgede tüm marinalarımız üst düzey önlemler aldı. Hareket başladı. Avrupa'ya girmeyi bekleyen Arap, Rus ve ABD'li yat sahipleri var. Ancak Avrupa şu anda yabancı tekne almıyor. Bu yat sahipleri de Türkiye'ye ağustos için rezevasyon yaptırdı. Biz bu grubun geleceğini öngörüyoruz. Bu oluştuğunda Avrupa'dan kaybettiğimiz yatları özellikle daha önce gelmeyen ABD'li yat sahipleri ile telafi edebiliriz.

✘ Le Meridien Bodrum Beach Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan: 83 bin metrekare arazi üzerinde 91 oda ayrıca 60 da villamız var. Sertifikayı ilk alan otellerdeniz. Pandemi nedeniyle villalara çok büyük talep oluştu; temmuz ve ağustos için doldu. Otelin de yüzde 50'si dolu. Pandemi için kişi başına 120 TL harcama yapıyoruz.

✘ Bodrum Mio Bianco ve Mio Mare İşletme Müdürü Nihat Terzi: Her iki tesisimizin toplam 180 odası var. 15 Haziran'da açıldık. Şu anda otelimizin yüzde 70'i dolu. Yüzde 100'ü Türk misafir. Kovid için 400 bin TL yatırım yaptık. Sezon boyunca kovid yatımımız 1 milyon TL'yi bulur.

✘ Bodrum Hillstone Otel Genel Müdürü Nilsen Yurdakul: Bir hafta önce otelimizi açtık. Sertifikayı aldık. 96 odamız var ama 20 dönüm arazide kuruluyuz. Tüm kapasiteyi kullanıma açmayı planlıyoruz. İç pazarın gözde tesislerindeniz.

✘ Bodrum Holiday Resort&Spa Genel Müdürü Serdar Sarıl: Pandemi için 100 bin TL'ye yakın yatırım yaptık. İlave 250-300 bin uygulama maliyeti olacak. 441 odaya sahibiz. Odalarımızın 300'ünü kullanıma aldık. Açık olan odalarımızın yüzde 50'si dolu. Ağustosun daha yoğun olmasını bekliyoruz. ✘ Tiana Beach Resort işletmecisi Sedat Balıkçı: Pandemi sürecinde en zoru aştık. Devletimizin destekleri çok ciddi katkı sağladı. 86 odalı bir oteliz. Sertifikayı aldık. Doluluğumuz yüzde 50'lerde.

✘ Fethiye Liberty Otel Genel Müdürü Bülent Bakır: Pandemi hazırlığını yaptık, sertifikayı aldık. 15 Temmuz'da açıldık. 203 odamız var, 101 oda kapasiteyle çalışacağız. 5 odayla başladık, 30 odaya yaklaştık iki günde. Charterlarla gelen turistin yanı sıra kapıdan yabancı misafirler gelmeye başladı. Tarifeli seferlerle uçağını almış, otele de booking üzerinden bakmış.