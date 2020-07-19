Faizlerdeki indirim rekoru getirdi: Temmuz rakamları Haziran'ı aşabilir!

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde ise konut kredileri 19,9 milyar artışla 230,9 milyar liraya çıktı.