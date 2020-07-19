Maden işletmelerine 24 ay hibe

AVRUPA Birliği (AB) projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine 24 ay boyunca hibe desteği verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 21 Kasım 2019'da başlayan "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" operasyonu kapsamında, 17.5 milyon euro bütçeli projede teknik yardım, finansal destek ve rehberlik programı ile hibe programının yer aldığı hatırlatıldı. Madencilik sektöründe çalışma koşullarının daha fazla iyileştirilmesinin öngörüldüğü proje kapsamında sektörde çalışanların yüzde 36'sına ulaşılacak. Şartları taşıyan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı görevlendirilmesinin yanı sıra finansal destek sağlanacak. ANKARA