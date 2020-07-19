Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez’den normalleşme için ilk adım

Merkez’den normalleşme için ilk adım

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Merkez’den normalleşme için ilk adım
MERKEZ Bankası Kovid- 19 salgının olumsuz etkilerini sınırlandırıp sistemin likidite ihtiyacını karşılamak için mart ayında düşürdüğü yabancı para zorunlu karşılık oranlarını, normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yükseltti. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtildi. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9.2 milyar dolar tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi bekleniyor. Bu karar Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini artırıcı yönde etki yapacak. Merkez Bankası, pandemi döneminde karşılıkları da düşürerek sisteme 14.3 milyar dolar likidite sağlamıştı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez’den normalleşme için ilk adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA