Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi

"Altın kısa vade de çok hızlı koşmuş dinlenmesi gereken bir varlık mı ya da altın iyi bir momentum yakaladı kolay kolay bundan vazgeçmeyecek mi" sorusunu Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yanıtladı.

Erbaş, ons altın için 1795 doların önemine dikkat çekerek, "Bu seviyenin üzerinde kalırsa altının potansiyeli 1900-1920 dolara kadar açık" dedi.

"AŞI GÜVENLİ LİMAN ALTINDAN ÇIKIŞI BAŞLATABİLİR"

Elinde altın bulunduran fonlarda nispeten sınırlı bir giriş olduğunu bildiren Erbaş, "Yatırımcılar için dikkatli olması gereken bazı gelişmeler var. Eğer aşı bulunması ve seri üretime geçilirse, güvenli liman altından çıkışı başlatabilir" dedi.

"LİKİDİTE AZALMASI ALTIN İÇİN İKİNCİ UYARI OLABİLİR"

Erbaş, "ABD ile swap ihtiyacı doğan karşı büyük ülkelerin giderek son 1.5 ayda bu kanalı az kullandığı mesela FED'in bilanço büyüklüğünün 10-12 triyona varmasını düşündüğümüz bir ortamda, 7 trilyon doların altına düştüğü ve dolayısıyla piyasadaki likidenin giderek azaldığı bir döneme görebiliriz. Bu da altın için ikinci uyarı olabilir" dedi.

"FAİZLERİN ARTMA BEKLENTİSİ ALTINA YARAMAZ"

Altın için bir üçüncü uyarı olarak uzman isim, "Düşük faiz ortamının piyasa toparlanmasıyla artık sonlandığı ve yavaş yavaş da olsa faizde yukarı yönlü beklentinin artması durumu altın için üçüncü bir uyarı olarak söylenebilir" dedi.