35 bin 643 engelli devlet memuru oldu

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle 2012'den bu yana 35 bin 643 engelli, kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002'de 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı 2020 Haziran ayı itibarıyla 10 katına çıkarak 57 bin 408'e yükseldi. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur kontenjanları yaklaşık yüzde 95'lik bir doluluğa ulaşmış oldu" dedi. Bakan Selçuk, 11 Ekim'e ertelenen 2020-EKPSS'ye ilişkin şu bilgileri verdi: "90 bin 600 engelli vatandaşımız başvuruda bulundu. 2020 yılı kura başvuruları da 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS ve kura yöntemiyle 2012 yılından bugüne kadar 35 bin 643 engelli vatandaşımızı kamu kurumlarına devlet memuru olarak yerleştirdik." ANKARA