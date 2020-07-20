Temmuz ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman?

Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelen son dakika haberi ile ödemelerin bayram tatili nedeniyle erken yatacağı bildirildi. 5 Ağustos tarihinde yatması beklenen Temmuz ayı ödemeleri bayram öncesinde vatandaşlara ulaşmış olacak. IBAN bilgisi bulunmayan kişiler ödemelerini PTT üzerinden alacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman? İşte tüm ayrıntılar ve gelen son dakika açıklaması…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayında yatması beklenen kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bu ay erken yatacağı açıklaması son dakika bilgisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar ise ödemelerin gerçekleşeceği tarihi merak ediyor...