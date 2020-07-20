Temmuz ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman?

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Temmuz ayı ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gelen son dakika haberi ile için yeni gelişme haberi verildi. Bu kapsamda Temmuz ayında yatacak ödemelerin bayram tatilinden önce belirlenen tarihte ödenekten faydalanan vatandaşların hesaplarına yatılacağı bildirildi. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 11:08 Son Güncelleme: 20.7.2020 11:08 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman?

Temmuz ayı ile ilgili gelen son dakika haberi ile ödemelerin bayram tatili nedeniyle erken yatacağı bildirildi. 5 Ağustos tarihinde yatması beklenen Temmuz ayı ödemeleri bayram öncesinde vatandaşlara ulaşmış olacak. IBAN bilgisi bulunmayan kişiler ödemelerini PTT üzerinden alacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman? İşte tüm ayrıntılar ve gelen son dakika açıklaması…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayında yatması beklenen kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bu ay erken yatacağı açıklaması son dakika bilgisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar ise ödemelerin gerçekleşeceği tarihi merak ediyor...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman?

"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

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Temmuz ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman?
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