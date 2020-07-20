Savunma sanayisinden müthiş haber! 'Hızır' yola çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başladığını, son sanayi verilerinin de buna işaret ettiğini belirten Katmerci, şirket olarak salgın sürecinin olumsuz etkilerini minimumda tutmak için aldıkları önlemleri başarıyla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Katmerci, bu süreçte faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdiklerine dikkati çekerek, önlemler sayesinde hiçbir istihdam kaybı yaşamadıklarını, kısa süreli çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği gibi devlet desteklerinden faydalanmak zorunda kalmadıklarını bildirdi.