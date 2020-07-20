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| Bakan Selçuk duyurdu: ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan ve kısa çalışma ödemelerine yönelik açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 10:25 Son Güncelleme: 20.7.2020 10:42 ABONE OL
Son dakika | Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

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Son dakika | Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
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