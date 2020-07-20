Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 20 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika haberleri, hem yatırımcılar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak kişiler için önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe de yüksek seviyeden giriş yaptı. Gram altın fiyatı, haftaya 398 Türk Lirası seviyesinde başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 20 Temmuz 2020 Pazartesi tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ
Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.668,00
SATIŞ: 2.680,60
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.655,00
SATIŞ: 2.690,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.564,18
SATIŞ: 2.613,91
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.295,30
SATIŞ: 1.311,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 649,70
SATIŞ: 656,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 398,60
SATIŞ: 399,65
"Altın kısa vade de çok hızlı koşmuş dinlenmesi gereken bir varlık mı ya da altın iyi bir momentum yakaladı kolay kolay bundan vazgeçmeyecek mi" sorusunu Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yanıtladı.
Erbaş, ons altın için 1795 doların önemine dikkat çekerek, "Bu seviyenin üzerinde kalırsa altının potansiyeli 1900-1920 dolara kadar açık" dedi.
"AŞI GÜVENLİ LİMAN ALTINDAN ÇIKIŞI BAŞLATABİLİR"
Elinde altın bulunduran fonlarda nispeten sınırlı bir giriş olduğunu bildiren Erbaş, "Yatırımcılar için dikkatli olması gereken bazı gelişmeler var. Eğer aşı bulunması ve seri üretime geçilirse, güvenli liman altından çıkışı başlatabilir" dedi.
"LİKİDİTE AZALMASI ALTIN İÇİN İKİNCİ UYARI OLABİLİR"
Erbaş, "ABD ile swap ihtiyacı doğan karşı büyük ülkelerin giderek son 1.5 ayda bu kanalı az kullandığı mesela FED'in bilanço büyüklüğünün 10-12 triyona varmasını düşündüğümüz bir ortamda, 7 trilyon doların altına düştüğü ve dolayısıyla piyasadaki likidenin giderek azaldığı bir döneme görebiliriz. Bu da altın için ikinci uyarı olabilir" dedi.
"FAİZLERİN ARTMA BEKLENTİSİ ALTINA YARAMAZ"
Altın için bir üçüncü uyarı olarak uzman isim, "Düşük faiz ortamının piyasa toparlanmasıyla artık sonlandığı ve yavaş yavaş da olsa faizde yukarı yönlü beklentinin artması durumu altın için üçüncü bir uyarı olarak söylenebilir" dedi.
"ALTINA OLAN TALEP 1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİR"
Altının onsunda 1795 seviyesinin kırılmadığı ortamda yukarı yönlü beklentinin korunacağını ifade eden Erbaş, "2008-2011 yılında olduğunu ne olursa olsun bu likidite piyasada kalacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde altına olan talebin teknik olarak devam etmesi söz konusu olacak" dedi.
"ALTIN İYİ BİR YATIRIM ARACI OLARAK PORTFÖYLERDE BULUNMASI GEREKİYOR"
Altın fiyatlarını yorumlayan bir diğer isim Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya oldu. Kaya, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kaya, altının bu yıl sonuna kadar popülerliğini koruyacağını vurgulayarak, "Altın iyi bir yatırım aracı olarak portföylerde bulunması gerekiyor" dedi.
"MERKEZ BANKALARI BİR YANDAN FONLAR BİR YANDAN TOPLUYOR"
Altının genelde borsalar yükseldiği zaman yükselmediğini ifade eden Kaya, "Ancak son dönemde altın yatırımcı olarak borsa yükselse bile tercih ediliyor. Merkez bankaları bir yandan fonlar bir yandan topluyor" dedi.
"BORSALARIN BOZULDUĞU DÖNEMDE ALTIN 1900'LERİ GEÇEBİLİR"
Önümüzdeki günlerde borsaların bozulacağı günlerinin geleceğinin altını çizen Kaya, "Borsaların bozulduğu günlerde altının 1900 dolarlı seviyeleri zorladığını ve geçtiğini görebiliriz" dedi.
"GRAM ALTINDA YÖNÜ ONS BELİRLİYOR"
Gram altında yönü belirleyenin şu anda dolar kuru değil ons altın olduğunu vurgulayan Kaya, "Ons altının 1850 dolarlı seviyeleri görmesi durumunda gram altının 420-430 liralı seviyelere gitmesi muhtemel.