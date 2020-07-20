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sınırında "Karagöz" devriyede!

tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, sınırında göreve başladı.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 17:28 Son Güncelleme: 20.7.2020 17:31 ABONE OL
Suriye sınırında Karagöz devriyede!

İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sıfır noktasında görev icra eden Karagöz'ün, sistemin üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla 8 kilometrekarelik bir bölgeyi tarayabildiği, operatörün tercihine göre 360 derece dönebildiği bildirildi.

Karagöz'ün 17 metre uzunluğunda olduğu ve 500 metre yükseklikten sınır güvenliği için gözetleme yapabildiği öğrenildi.

Reyhanlı semalarında görülen Karagöz'ün sınır hattında gözlem yaptığı kaydedildi.

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Suriye sınırında "Karagöz" devriyede!
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