Teknoloji ‘soğuk savaşları’

Ticaret savaşlarının ana gündem maddelerinden olan 5G ve teknolojik altyapısını kimin kuracağı tartışması o kadar büyüdü ki artık 'ticaret savaşı' değil de 'teknoloji savaşlarından' bahsediyoruz. ABD-Rusya soğuk savaşının bir benzeri bu kez nükleer teknoloji yerine mobil teknoloji üzerinden yapılıyor. Kavganın bir tarafı da değişmiş durumda. ABD'nin karşısında Çin var. İki cephede de bir yılı aşkın bir süredir şirket CFO'larının tutuklandığı, bakanlara yasaklamaların getirildiği, şirket çalışanlarının vizelerinin iptal edildiği ve ürünlerinin yasaklandığı birbirinden farklı karşı ataklar yapılıyor. ABD ile Çin arasında başlayan kavga yayılmaya da başladı. İngiltere de ABD'nin baskısı ile bu kavganın bir parçası oldu. En azından Çinliler İngiltere'nin ABD'nin etkisinde kaldığı görüşünde. İngiltere hükümeti, Çin teknoloji firması Huawei ekipmanlarının 5G ağında kullanılmasını yasakladı. Ardından birden siber saldırılarda ciddi artışlar yaşandı. Hatta eski başkanlardan Barack Obama'dan tutun teknoloji firmalarının kurucu milyarderleri Bill Gates, Elon Musk gibi kişilerin sosyal medya hesapları hacklendi. Bir anlamda dünya soğuk savaşın sanal savaşa dönüşmesini her gün uzaktan erişimle izliyor.6-7 NİSAN 2017: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ticaret anlaşmazlıklarını çözmek için 100 Gün Eylem Planı oluşturmayı kabul etti.6-7 NİSAN 2017: Donald Trump, başkan adaylığı kampanyasında Çin'i ön plana çıkardı.16 NİSAN 2018: ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli telekom şirketi ZTE'nin ABD ambargoları ihlal ettiği sonucuna vardı. ABD şirketlerinin yedi yıl ZTE ile iş yapması yasaklandı.11 ŞUBAT 2020: ABD, Huawei'nin küresel olarak mobil ağlarda data erişimine sahip olduğunu açıkladı.13 ŞUBAT 2020: Adalet Bakanlığı, Huawei'yi şantaj ve ticari sırların çalınmasıyla suçladı.12 MART 2020: Trump, ABD yerel telekom operatörlerinin Huawei ekipmanı kullanmasını önlemek için kararname çıkardı.18 MAYIS 2020: Huawei, yeni ABD kurallarını 'zararlı' ve 'keyfi' olarak eleştirdi ve Çin'in ABD teknoloji şirketlerine kar şı "güçlü karşı önlemler" almaya hazırlandığı bildirildi.27 MAYIS 2020: Huawei CFO'sunun, ABD'ye iade edilmesi davasında ret kararı çıktı.14 TEMMUZ 2020: İngiltere Huawei 5G ağındaki ürünlere yasaklama getirdi.15 TEMMUZ 2020: Donald Trump bir kararnameye ile Hong Kong ile ABD arasındaki tüm imtiyazları bitirdi. Bu kararın ardından Çin'den sert tepki ve misilleme geldi. İki taraf da yaptırımları devreye almaya başladı.15 TEMMUZ 2020: Trump yönetimi, Huawei çalışanlarına vize kısıtlamaları getirdi.23 ŞUBAT 2020: Google, insanları Huawei'nin P40 telefonlarına uygulamalarını yüklemeye karşı uyardı.27 ŞUBAT 2020: Senato , Huawei ekipmanlarının devlet tarafından satın alınmasını yasaklayan bir tasarıyı onadı.7 TEMMUZ 2020: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok başta olmak üzere "Çin'de geliştirilen sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı düşünebiliriz" açıklamasında bulundu.13 TEMMUZ 2020: Çin, Çinli yetkililere karşı yasağa karşı ABD'li üç milletvekili ve bir büyükelçiye yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD Senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz, Temsilci Chris Smith ve Dini Özgürlük Elçisi Sam Brownback'a yasak getirildi.01 ARALIK 2019: Huawei'in veliahtı Kanada'da tutuklandı. Huawei CFO'su ve aynı zamanda Huawei'in kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou tutuklandı.HAZIRAN 2020: Kanadalı Telekom operatörleri Huawei'yi 5G'de kullunmayacaklarını açıkladı16 TEMMUZ 2020: Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk ve Apple'a ait Twitter hesapları hacklendi.