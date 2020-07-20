Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödemeleri erken mi yatacak ne zaman? İşsizlik maaşı ödeneği ne zaman yatacak?

İşsizlik ödeneği ile ilgili gelen son dakika açıklamasına göre; 5 Ağustos itibarıyla yatması beklenen ücretlerin Temmuz ayında belirlenen tarihte hesaplara geçeceği bildirildi. Bu kapsamda ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlara bayram öncesi büyük maddi destek sağlanmış olacak. Peki, İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeneği erken mi yatacak ne zaman? İşte konuya ilişkin gelen son dakika açıklamasının detayları…

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, ERKENE Mİ ALINDI?

Bayrama sayılı günler kala gelen son dakika açıklamasının ardından işsizlik ödeneği ödemelerinin erken hesaplara yatacağı müjdesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından geldi. Bu kapsamda ödemeler 5 Ağustos tarihinde değil Temmuz ayında belirlenen tarihten itibaren hesaplarda olacak…