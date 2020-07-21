Alman turizmcilerden otellere tam not

Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya'dan gelen 35 turizm profesyoneli, Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress işbirliğinde düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi kapsamında "safe tourism" uygulamalarını yerinde gördü. Tedbirleri takdirle karşılayan Alman turizmciler, uygulamalara tam not verdi. Almanya'nın ünlü turizm dergisi Touristik Aktuell'in şef redaktörü Matthias Gürtler, "Türkiye çok güçlü tedbirler almış. Burada güvenle tatil yapılabilir. AB'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının bir an önce kaldırılacağını umuyoruz" dedi. Kurumsal seyahat bürosu Holzapfel'in yetkilisi Bastian Wipfler de, Avrupa'nın birçok noktasında olmayan ateş kontrolünü Türkiye'de gördüğünü aktardı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, sağlık ve güvenlik alanında hiçbir tereddüde yer olmadığını belirterek seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını ümit ettiklerini kaydetti.