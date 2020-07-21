Altın fiyatları son dakika CANLI - GÜNCEL rakamlar: 21 Temmuz 2020 Bugün Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberler… Altın fiyatları salgın sürecinin en çok etkilediği yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bir süre düşüş yaşayan altında şimdi ise kritik seviye olan 400 TL'yi aştığı gözlemlenirken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Son yılların zirvesini yaşayan sarı metal rekor üstüne rekor kırıyor. Peki, 21 Temmuz Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmesi!
Haftanın ikinci gününe gelinmesiyle beraber altın fiyatları üzerindeki hareketliliğin devam ettiği gözlemleniyor. Uzman tahminlerine göre; bu hareketlilikle beraber altındaki yükselişin süreceği yönünde. Hatta öyle ki, gram altının fiyatlarında yeni bir rekor seviye bekleniyor…
ATA ALTIN
Alış: 2.677,90
Satış: 2.690,10
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.660,00
Satış: 2.700,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.299,80
Satış: 1.316,00
GRAM ALTIN
Alış: 400,22
Satış: 400,29
ÇEYREK ALTIN
Alış: 651,90
Satış: 658,80
CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN
Alış: 2.568,84
Satış: 2.618,29
Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da "Gram altın yatırımcısına tavsiyeleriniz ne olur" sorusunu yanıtladı.
Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.
"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"
Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.
"GRAM ALTINDA YENİ BİR REKOR GÖREBİLİRİZ"
Altında dolar ons cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan uzman isim, "Bunun neticesinde de gram altın yeni bir rekor seviye görebiliriz" dedi.