Altın fiyatları son dakika CANLI - GÜNCEL rakamlar: 21 Temmuz 2020 Bugün Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberler… Altın fiyatları salgın sürecinin en çok etkilediği yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bir süre düşüş yaşayan altında şimdi ise kritik seviye olan 400 TL'yi aştığı gözlemlenirken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Son yılların zirvesini yaşayan sarı metal rekor üstüne rekor kırıyor. Peki, 21 Temmuz Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmesi!

21 TEMMUZ 2020 ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın ikinci gününe gelinmesiyle beraber altın fiyatları üzerindeki hareketliliğin devam ettiği gözlemleniyor. Uzman tahminlerine göre; bu hareketlilikle beraber altındaki yükselişin süreceği yönünde. Hatta öyle ki, gram altının fiyatlarında yeni bir rekor seviye bekleniyor…