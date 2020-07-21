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Bakan Albayrak: Hedefimiz güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı , güçlü Türkiye ekonomisi vurgusunda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak." dedi

Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:40 Son Güncelleme: 21.7.2020 14:10 ABONE OL
Bakan Albayrak: Hedefimiz güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HEDEFİMİZ SAĞLAM BİR TÜRKİYE EKONOMİSİ OLUŞTURMAK"

Bakan Albayrak, paylaştığı mesajda "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak." dedi.

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Bakan Albayrak: Hedefimiz güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak
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