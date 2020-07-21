İnanılması güç rakam! Jeff Bezos 1 günde kazandığı parayla tarihe geçti

Öyle ki Bezos'un kişisel serveti Exxon, Nike ve McDonalds gibi şirketlerin piyasa değerini geride bırakıyor. Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Bezos ise pazartesi 4,6 milyar dolar kazanarak dünyadaki en zengin 13'cü insan oldu.

Diğer teknoloji devleri de insanların evde kalmasından ve hükümetlerin ekonomiyi canlandırmak için büyük destek paketleri açıklamasından kaynaklı yükselişten kendilerine düşen payı aldı.