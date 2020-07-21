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İnanılması güç rakam! 1 günde kazandığı parayla tarihe geçti

Dünyanın en zengin insanı olan pazartesi günü hisselerinin yükselmesiyle birlikte bir günde servetine en çok para ekleyen kişi oldu. Bezos servetine 13 milyar dolar ekleyerek, 2012’de Bloomberg Milyarderler Endeksinin oluşturulmasından sonra, bir gün içerisinde en fazla değer kazanan kişi oldu.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:39 ABONE OL
İnanılması güç rakam! Jeff Bezos 1 günde kazandığı parayla tarihe geçti

'un hisseleri 2018'in aralık ayından bu yana en büyük yükselişle %7,9 değer kazandı. 2020 yılı içerisinde Amazon hisseleri %73 değer kazandı. ABD tarihinin en kötü ekonomik çöküşlerinden biri yaşanmasına rağmen, Amazonun 56 yaşındaki kurucusu Bezos servetine 2020 yılında 74 milyar dolar daha ekleyerek toplam servetini 189,3 milyar dolara çıkarmayı başardı.

İnanılması güç rakam! Jeff Bezos 1 günde kazandığı parayla tarihe geçti

Öyle ki Bezos'un kişisel serveti Exxon, Nike ve McDonalds gibi şirketlerin piyasa değerini geride bırakıyor. 'un eski eşi Mackenzie Bezos ise pazartesi 4,6 milyar dolar kazanarak dünyadaki en zengin 13'cü insan oldu.

Diğer teknoloji devleri de insanların evde kalmasından ve hükümetlerin ekonomiyi canlandırmak için büyük destek paketleri açıklamasından kaynaklı yükselişten kendilerine düşen payı aldı.

İnanılması güç rakam! Jeff Bezos 1 günde kazandığı parayla tarihe geçti

Şirketin karşı karşıya kaldığı reklam boykotuna rağmen Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg de bu yıl servetine 15 milyar dolara yakın para eklemiş oldu.

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İnanılması güç rakam! Jeff Bezos 1 günde kazandığı parayla tarihe geçti
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