İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 9 gün öne alındı

Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erkene çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları'nın son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaraları'nın son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi. ANKARA