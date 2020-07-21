Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce mi yatacak, ne zaman?

Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelen son dakika haberi ile ödemelerin bayram tatili nedeniyle erken yatacağı bildirildi. 5 Ağustos tarihinde yatması beklenen Temmuz ayı ödemeleri bayram öncesinde vatandaşlara ulaşmış olacak. IBAN bilgisi bulunmayan kişiler ödemelerini PTT üzerinden alacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak, ne zaman? İşte tüm ayrıntılar ve gelen son dakika açıklaması…
Ağustos ayında yatması beklenen kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bu ay erken yatacağı açıklaması son dakika bilgisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar ise ödemelerin gerçekleşeceği tarihi merak ediyor...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.