O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan 5 neden

Rusya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Kazakistan arasında krize neden olan Hazar Denizi'nin statü sorunu, 5 ülkenin mutabakatı ile 26 yıl sonra sona erdi. Azerbaycan dış politikasında önemli bir gündem başlığı olan bu sorunun çözümlenmesiyle, kardeş ülkenin tüm gücünü Dağlık Karabağ'daki işgal altındaki topraklarına yönlendirebilme ihtimali ortaya çıktı. Ermenistan, yeni gerilim noktaları oluşturarak, hâlihazırda kendisinin 5 katı askeri güce sahip olan Azerbaycan'ın dikkatini başka noktaya çekmeyi amaçladı.

