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O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte 'ın saldırılarının altında yatan 5 neden

Hazar Denizi’nin statü sorununun çözülmesiyle ’ın Dağlık Karabağ konusuna daha güçlü odaklanabilmesinden çekinen , hem gündem değiştirme çabasıyla hem de koridoru özelliği nedeniyle Tovuz’a saldırdı. İşte Ermenistan saldırganlığının altında yatan nedenler...

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:14 Son Güncelleme: 21.7.2020 10:17 ABONE OL
O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan 5 neden

Uluslararası hukuku hiçe sayarak yıllardır 'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal atında tutan , Tovuz'a saldırıp büyük bir gerilimin fitilini ateşledi. Ermenistan'ın saldırganlığının altında, Hazar Denizi'nin statü sorununun çözülmesiyle Azerbaycan Dağlık Karabağ konusuna daha güçlü odaklanabilmesinden çekinmesi, gündem değiştirme çabası, Tovuz'un Azerbaycan-Türkiye arasındaki ve ulaşım güzergâhında yer alması gibi sebepler yatıyor.

O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan 5 neden

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kardeş 'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar da desteğimizi vereceğiz" sözleriyle net tavrını gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Dağlık Karabağ sorunu üzerine aldığı "'ın Azerbaycan'ın topraklarından çekilmesi çağrısı" içeren 4 karara rağmen Ermenistan'ı el altından destekleyen ülkeler ise, saldırganlığı körükledi.

O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan 5 neden

Yukarı Karabağ'da insanlık dışı eylemlerde bulunarak nüfus üzerindeki etnik dönüşümü hızlandırmaya çalışan, bu tutumuna karşı uluslararası toplum tarafından somut şekilde cezalandırılmayan , 2016'da Dağlık Karabağ'da 'a saldırmaktan geri durmadı. Son provokasyonunu ve ulaşım hatları güzergâhında bulunan sınır şehri Tovuz'a gerçekleştiren Ermenistan, Azerbaycan'ın da aynı yolla cevap vermesini manipüle ederek uluslararası toplumda mağduriyet algısı yaratabileceğini düşündü.

O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan 5 neden

Rusya, , İran, Türkmenistan ve Kazakistan arasında krize neden olan Hazar Denizi'nin statü sorunu, 5 ülkenin mutabakatı ile 26 yıl sonra sona erdi. Azerbaycan dış politikasında önemli bir gündem başlığı olan bu sorunun çözümlenmesiyle, kardeş ülkenin tüm gücünü Dağlık Karabağ'daki işgal altındaki topraklarına yönlendirebilme ihtimali ortaya çıktı. , yeni gerilim noktaları oluşturarak, hâlihazırda kendisinin 5 katı askeri güce sahip olan Azerbaycan'ın dikkatini başka noktaya çekmeyi amaçladı.

O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan 5 neden

GÜNDEM DEĞİŞTİRME

Uzmanlar, 'ın kötü yönetimden kaynaklı kamuoyu tepkisini 'gündem değiştirme' yoluyla yönetmek istediğini belirtiyor. Ülkede, eski Cumhurbaşkanı dâhil birçok siyasetçinin hapiste olması, basın ve meclisten gelen ağır eleştirilerle birleşince demokrasi ve insan hakları üzerinde tartışmalar baş gösterdi. İşsizlik % 20'yi aştı. Pandemi yönetilemedi. Bu da tepkilere neden oluyor.

O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan 5 neden

ERMENİSTAN'IN SALDIRGANLIĞININ ALTINDA YATAN 5 NEDEN

1- Hazar Denizi'nin statü sorununun çözülmesiyle Dağlık Karabağ konusuna daha güçlü odaklanabilmesi
2- Karışık politik ve ekonomik durumdan kaynaklı gündem değiştirme çabası
3- Kovid-19 pandemisini yönetmekteki başarısızlığı
4- BM kararına rağmen Dağlık Karabağ'daki işgalini el altından destekleyen ülkeler
5- Tovuz'un Azerbaycan- Türkiye arasındaki ve ulaşım güzergâhında yer alması

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O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan 5 neden
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