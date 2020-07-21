Son dakika: Bakan Albayrak paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaştığı mesajda "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak." dedi.