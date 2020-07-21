Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

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bayram ikramiyeleri HABERİ: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar kurban bayramının gelmesine sayılı günler kala hızlanmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaması ile birlikte, ikramiyelerin Temmuz ayında hesaplara yatacağını belirtmişti. Durum böyle olunca, gün içerisinde sıklıkla ‘ hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?’ soruları araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:32 Son Güncelleme: 21.7.2020 11:32 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı İkramiyeleri hangi tarihte yatacak?

kurban bayramı ikramiyeleri ile ilgili haberi: Türkiye'de milyonlarca emekli, kurban bayramı öncesi yatacak olan ikramiye ödemeleri ile ilgili geri sayıma başladı. Aila, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha önce yaptığı son dakika açıklamasında, emekli ikramiyelerinin Temmuz ayında yatacağını belirtmişti. Peki, hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA HABER: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı İkramiyeleri hangi tarihte yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı İkramiyeleri hangi tarihte yatacak?

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı İkramiyeleri hangi tarihte yatacak?

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı İkramiyeleri hangi tarihte yatacak?

Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

SON DAKİKA HABER: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı İkramiyeleri hangi tarihte yatacak?
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Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
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