Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Emekli kurban bayramı ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberi: Türkiye'de milyonlarca emekli, kurban bayramı öncesi yatacak olan ikramiye ödemeleri ile ilgili geri sayıma başladı. Aila, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha önce yaptığı son dakika açıklamasında, emekli ikramiyelerinin Temmuz ayında yatacağını belirtmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…