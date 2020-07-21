Temmuz ayı 2020 İşsizlik maaşı ödemeleri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman? İşsizlik maaşı ödeneği ne zaman yatacak?

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Temmuz ayı 2020 ödemeleri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman? İşsizlik maaşı ödeneği ne zaman yatacak?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama sonrasında Temmuz ayı ödemelerinin erken yapılacağı bildirildi. Milyonlarca vatandaşın beklediği ödemeler, bayramdan önce birçok kişiye büyük maddi destek sağlayacak. Bu açıklama sonrasında ise ödenekten faydalanan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? erken mi yatacak ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:08 Son Güncelleme: 21.7.2020 09:08 ABONE OL
Temmuz ayı İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeneği erken mi yatacak ne zaman?

ile ilgili gelen son dakika açıklamasına göre; 5 Ağustos itibarıyla yatması beklenen ücretlerin Temmuz ayında belirlenen tarihte hesaplara geçeceği bildirildi. Bu kapsamda ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlara bayram öncesi büyük maddi destek sağlanmış olacak. Peki, İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? ödeneği erken mi yatacak ne zaman? İşte konuya ilişkin gelen son dakika açıklamasının detayları…

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, ERKENE Mİ ALINDI?

Bayrama sayılı günler kala gelen son dakika açıklamasının ardından işsizlik ödeneği ödemelerinin erken hesaplara yatacağı müjdesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından geldi. Bu kapsamda ödemeler 5 Ağustos tarihinde değil Temmuz ayında belirlenen tarihten itibaren hesaplarda olacak…

Temmuz ayı İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeneği erken mi yatacak ne zaman?

TEMMUZ AYI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

Temmuz ayı İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeneği erken mi yatacak ne zaman?

"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

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Temmuz ayı 2020 İşsizlik maaşı ödemeleri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman? İşsizlik maaşı ödeneği ne zaman yatacak?
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