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Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi '' tescillendi!

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'ın yerli üretimi tescil edildi. Türk savunma sanayisindeki yüzde 65 civarındaki yerlilik oranı, Songar'da yüzde 83,42 olarak belgelendi.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:19 Son Güncelleme: 21.7.2020 11:34 ABONE OL
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, askeri kara araçları elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf insansız hava araçları (İHA), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka ve büyük veri alanlarında sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD'ın, Türkiye'nin ilk silahlı milli drone sistemi olarak geliştirdiği , yüksek teknoloji düzeyinde yüzde 83,42'lik yerli katkı oranıyla "Yerli Malı Belgesi" almayı başardı.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!

Otomatik makineli tüfekten sonra, bomba atar da entegre edilen, mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri geliştirilen , Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!

"YERLİLİĞİ ARTIRMAYI VE YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ HEDEFLİYORUZ"

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, AA muhabirine, yeni yetenek ve donanım kazandırarak geliştirdikleri 'ın, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik ve millilik hedefine önemli bir katkı sunmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sunar, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!

"Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek yolunda koyduğu hedeflere, yüksek teknoloji ürünümüz ile katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Milli teknoloji hamlesi kapsamında ASİSGUARD olarak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız devam ediyor. Hem mevcut sistemlerimizde yerlilik oranını artırmayı hem de yüksek mühendislik kapasitemizle yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!

ÖNEMLİ MİLLİ KABİLİYET

Atış hassasiyetiyle asimetrik harbin önemli milli kabiliyetlerinden biri olarak envantere giren Silahlı Drone Sistemi, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi birçok kritik görevi icra edebiliyor.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!

Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen, otomatik makineli tüfek ve bomba atar da entegre edilen , ASİSGUARD tarafından özgün olarak tasarlanan "Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü" ile geliştirilmeye devam ediliyor.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!

'a ayrıca olası tehditlerin uyarılmasına yönelik anons sistemi eklenmesi de hedefleniyor. Songar, ABD, İsrail, Çin, İngiltere gibi ülkelerden pek çok yabancı yayın organınca "dünyanın ilk operasyonel silahlı drone sistemi" olarak duyurulmuştu.

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Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!
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