Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar' tescillendi!

"Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek yolunda koyduğu hedeflere, yüksek teknoloji ürünümüz Songar ile katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Milli teknoloji hamlesi kapsamında ASİSGUARD olarak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız devam ediyor. Hem mevcut sistemlerimizde yerlilik oranını artırmayı hem de yüksek mühendislik kapasitemizle yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz."