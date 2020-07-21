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’tan iki yeni küresel ürün

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Vakıfbank’tan iki yeni küresel ürün
VAKIFBANK, Türkiye'de yerleşik uluslararası firmaların hazine operasyonlarını merkezi olarak yapabilmeleri için iki yeni küresel ödeme ürünü olan SWIFT FileAct ve MT 101 ile hizmet vermeye başladı. Vakıfbank yeni ürünleriyle müşterilerine kolaylık sağlarken sistemsel geliştirmeleri tamamlanan FileAct ürünüyle, kamu bankaları arasında bir ilk gerçekleştirilmiş oldu. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "Yeni sistemle Türkiye'de yerleşik uluslararası firmaların başta vergi ödemeleri olmak üzere hazine operasyonları tek kanaldan yapılabiliyor. SWIFT FileAct, toplu ödeme dosyaları veya yapılandırılmış mesajların, büyük veri dosyalarının güvenli ve verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. MT101 de swift kanalı ile talimatları direk bankaya iletebiliyor" diye konuştu.
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Vakıfbank’tan iki yeni küresel ürün
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