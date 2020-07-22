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Ağustos ayı KYK bursları ne zaman yatacak? ve kredileri bayramdan önce yatar mı?

Her ay milyonlarca üniversite öğrencisine maddi destek imkanı sunan ve kredi ödemeleri bu ödenekten faydalanan vatandaşlarca gündeme geldi. Ağustos ayı ödemelerinin bayramdan önce öğrencilere yapılım yapılmayacağı merak ediliyor. Devlet tarafından verilen birçok ödeneğin erken yatacağı bilgisi verilmişti. Peki, KYK bursları bayramdan önce yatar mı? Ağustos ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:58 ABONE OL
Ağustos ayı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı?

KYK bursları bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğine ilişkin söylentiler yayılırken bu ödeneği alan vatandaşlar konuya ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Üniversite öğrencilerine verilmekte olan bu ödenek eğitimleri süresince kişilere büyük katkı sağlıyor. Peki, ve kredileri bayramdan önce yatar mı? Ağustos ayı KYK bursları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilmekte olan burslar için meraklı araştırmalar hız kazandı. Devlet tarafından verilen ödemelerin bayram öncesi hesaplara yatıyor olması nedeniyle öğrenciler burslarının da erken yatıp yatmayacağını merak ediyor…

Ağustos ayı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

ve krediler ödenekten faydalanan adayların hesabına; TC kimlik numarasının son hanesine göre yatıyor...

0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı iken, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılıyor...

Öte yandan Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri aralığında idrak edilecek olması sebebiyle ödemelerin erkenden yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Ancak yetkili isimler tarafından henüz bu konuya dair bir açıklama bulunmuyor...

Ağustos ayı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı?
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Ağustos ayı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı?
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