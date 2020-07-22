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Altın fiyatlarında : 22 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman alımları ile dünya genelinde koronavirüs salgının başında yükselişe geçen altın halen yükseliş trendine sürdürüyor. Son günlerde altın fiyatları rekor kırdı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında gram, ata, tam, yarım ve fiyatları yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 17:13 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika haberi: 22 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Günlük altın fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından meraklı araştırılıyor. Özellikle son günlerde altın fiyatlarının rekor kırmasın ardından günün en çok araştırılan sorular arasında 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' sorusu yer almakta. Güvenli liman alımlarıyla salgın süresince yükseliş trendine devam ettiren altın hafta ortasında da yükselişte. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Aşağıda, canlı altın fiyatları yer almaktadır...

Altın fiyatlarında son dakika haberi: 22 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 2.730,50

Satış: 2.742,20

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.692,00

Satış: 2.732,00

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Altın fiyatlarında son dakika haberi: 22 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.325,40

Satış: 1.341,40

GRAM ALTIN

Alış: 408,06
Satış: 408,17

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Altın fiyatlarında son dakika haberi: 22 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 664,80
Satış: 671,60

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TAM ALTIN

Alış: 2.598,41
Satış: 2.648,29

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Altın fiyatlarında son dakika haberi: 22 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da "Gram altın yatırımcısına tavsiyeleriniz ne olur" sorusunu yanıtladı.

Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.

"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.

"GRAM ALTINDA YENİ BİR REKOR GÖREBİLİRİZ"

Altında dolar ons cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan uzman isim, "Bunun neticesinde de gram altın yeni bir rekor seviye görebiliriz" dedi.

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Altın fiyatlarında son dakika haberi: 22 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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