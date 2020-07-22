Borsa 5 ay sonra 120 bini geçti

Yerli yatırımcıların ilgisi ile yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da endeks 19 Şubat'tan bu yana ilk kez 120 bin puanı aştı. Endeks gün içinde en yüksek 120 bin 586 puana kadar yükselerek, pandemi sürecinin başlamasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Yıla 114 bin puandan başlayan endeks, ocakta 124 bini aşmasının ardından koronavis salgınının piyasalardaki etkisi ile 82 bine gerilemişti. Mart ayındaki bu düşüş sonrası yükselişe geçen endeks temmuz ayı başında 120 bin puanı test etmişti. Dün de 120 bin 586 puana çıkarak şubat ayı sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmaların küresel piyasaları pozitif etkilediğini belirtti. Analistler, 120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Borsa İstanbul yurtdışındaki talepli seyrin etkisiyle yükseliyor. Borsa İstanbul'da son yıllarda gerçekleşen rallilerin ortak özelliği aşağıdan yukarı yüzde 60-65 oranında değer artışı. Pandemi tabanı 82 bin puanın yüzde 60 üzeri 132 bin puan civarına denk gelir, bunun test edilmesi sürpriz olmaz" dedi.Borsa İstanbul'da 3 yıldır ötelenen sıfır atma operasyonunda da testler başarıyla tamamlandı. BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla 1986'da faaliyete başlayan borsada, 1997'de Tuncay Artun döneminde iki sıfır atılmıştı. Sıfır atılmasının ardından piyasanın ucuz görünmesiyle artan sermaye akımları endekse ralli yaptırmıştı. Borsa tarihinde ilk sıfırın atıldığı Ocak 1997'de borsa endeksi yüzde 70'e yakın prim yapmıştı