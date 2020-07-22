Düşük borçluluk pozitif ayrıştırıyor

Pandemi sürecini ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle diğer ülkelere nazaran daha rahat atlatan Türkiye, borçluluk oranında da pozitif ayrışıyor. Ekonomiyi canlandırmak için kamu bankaları öncülüğünde başlatılan tarihi kampanyalarla vatandaşın borçluluk oranlarının arttığı yorumlarına karşılık uluslararası kuruluşlar art arda yayımladıkları raporlarda, Türkiye'nin hem kamu hem hanehalkı hem de finans sektörünün diğer ülkelerden daha düşük borçluluk oranları olduğuna dikkat çekiyor. Dün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yayımlanan özel video ile hanehalkı borçluluk oranları üzerinden üstü kapalı bir şekilde eleştirilere yanıt verdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, Türk halkının bilinçli davranışları ile hanehalkının düşük borçluluk oranının ekonomiyi diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırdığını belirterek, "Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" dedi.Albayrak, Türkiye'de toplam krediler içinde konut kredilerinin payı, konut kredileriyle hane halkı yükümlülüklerinin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ve bunların diğer ülke ve birliklerle kıyaslanmasının yer aldığı video paylaştı. Videodaki bilgilere göre Türkiye, toplam krediler içindeki konut kredilerinin düşük yüzdesi ile aralarında İngiltere, İtalya, ABD ve İsveç'in bulunduğu birçok ülkenin önünde yer alıyor. Konut kredilerinin GSYH'ye oranında da Türkiye, bu yıl elde ettiği yüzde 5.2'lik performansıyla ABD ve Avrupa Birliği'ni geride bıraktı. Ayrıca, ülkenin hane halkı yükümlülüklerinin GSYH'ye oranında 2019'daki yüzde 16'lık performas, bu oranın yüzde 65 olarak gerçekleştiği Euro Bölgesi ülkelerine göre Türkiye'yi öne çıkardı.