Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı 2020 zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediliyor. Temmuz ayına girmemizle birlikte evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan birinci derece aile yakınlarına ödenen evde bakım paralarına zam gelip gelmediği araştırılıyordu. Konuya yönelik müjdeli haber Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi ve evde bakım maaşının zamlı ve güncel halini açıkladı. Buna göre; Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı 2020 zammı ne kadar oldu, kimler alabilir?
Evde bakım maaşları ile yaşlı ve engelli aylığı tutarları yükselince evde bakım maaşı ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt tarafından açıklanan ödeneğin bin 544 TL'ye yükseldiği duyuruldu.
EVDE BAKIM MAAŞI 2020 ZAMMI NE KADAR OLDU, KİMLER ALABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını bulunan vatandaşların aylıklarını 567.97 TL'ye çıktığını belirtti. Ağır silikozis hastalığı olanların aylıkları da 1.562,86 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası ne kadar konusunda önemli açıklamalar yapan Selçuk, 535.805 engelli vatandaş için evde bakım yardımı yapıldığını aktardı. Buna göre evde bakım yardımı 2020 yılının Temmuz ve Aralık dönemi için artış gerçekleştirildiğini de bildirdi. Evde bakım parası 2020 yılı Temmuz - Aralık döneminde aylık 1.544,61 TL oldu.
Evde bakım aylığı 2020 artışının yanı sıra Bakan Selçuk; koruyucu ailelere çocuk başına ödenen ücretin de 1.485 TL'den 1.687 TL'ye çıktığını bildirdi. Bakan Selçuk; engelli aylığı ve evde bakım aylığı ödemelerinin nasıl yapıldığını konusunda da bilgi verdi. Yaşlı ve engelli aylık ödemeleri her ayın 5'i ile 9'u arasında PTT aracılığı ile yapılıyor. Talep edildiği durumda aylıklar hanelere de teslim ediliyor. Böylece vatandaşlar engelli aylığı ve evde bakım parası 2020 ödemelerini alırken herhangi bir sorun yaşamıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1460 lira olan evde bakım yardımını 1544 liraya yükselttiklerini bildirdi.