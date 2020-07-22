Glutensiz ürün pazarı mercek altında

Dünyada hızlı bir büyüme gösteren glütensiz ürün pazarının bu yıl 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı "hileli glütensiz ürün" iddiaları üzerine bu kapsamda satılan ürünleri mercek altına aldı. Türkiye'de 800 bine yakın çölyak hastası sadece glütensiz un ve ekmek tüketiyor. Bazı çölyak hastaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, tüketici hakem heyetlerine "ağız kuruluğu, acı bir tat, gözlerde görme problemi, baş dönmesi gibi" sıkıntılara neden olan, satışı süren bazı ürünlere ilişkin şikâyette bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uygunsuz ürün tespit edilmesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması, idari işlem uygulanması, ürünlerin yedi emine alınması ve imhası işlemlerinin uygulandığını belirtti.