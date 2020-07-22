İstanbul'da konut satış rekoru kırıldı! Esenyurt birinci oldu

İstanbul İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan 'İstanbul Konut Piyasası Bülteni' yayımlandı. İstanbul'da Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 186 arttı. En fazla satış ise 3 bin 130 konutla Esenyurt'ta oldu.

"2019 HAZİRAN'DA 10 BİN, BU YIL İSE 28 BİN KONUT SATILDI"

İstanbul İstatistik Ofisi'nde görevli Ekonomist Şeyda Nur Yıldırım, "Geçen yıl Haziran ayında İstanbul'da yaklaşık olarak 10 bin adet konut satılmışken bu yıl bu sayı 28 binlere ulaştı. Özellikle konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bunda etkili oldu. Bir önceki yılın Haziran ayına göre baktığımızda konut satışları yüzde 186 artarken, Mayıs 2020'ye göre ise yüzde 277'lik bir artış görmekteyiz. Özellikle ipotekli satışlara baktığınızda, Haziran'da toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 11 civarındayken, bu yıl ipotekli satışların payı yaklaşık yüzde 51 civarına çıktı. Yani baktığımızda, satışların yaklaşık yüzde 50'si ipotekli olarak gerçekleşti. Faiz oranlarının düşmesiyle insanlar krediyle konut satın almaya yöneldi diyebiliriz" dedi.