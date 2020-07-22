Milyonlarca öğrenciye 2.5 milyarlık destek

Hükümet, refah artışından tüm sosyal kesimlerin pay almasını sağlarken eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlamak için 2.6 milyon öğrenciye 6 başlıkta destek veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 25 artırılan, öğrenci başına 75 liralık şartlı eğitim yardımı pandemi döneminde de kesintisiz sürdü. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocuklara da 150 lira yatırıldı. İhtiyaç sahibi öğrenciler için yaklaşık 2.5 milyar liralık eğitim desteği sağlandı.6 kalemde destek programı uyguladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Başarıyla uyguladığımız şartlı eğitim yardımını geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.