Mutlu ölüm sigortası

Kovid-19 hayatımızı oldukça fazla değiştirdi. Sigorta sektöründe de şu aralar en popüler insurtechler'den biri DeadHappy. Firma sigorta yaptıran kişinin öldükten sonra arkasında nasıl bir dünya bırakması üzerine kurulu bir ürün sunuyor. Yani öldükten sonra nasıl bir cenaze töreni istediğinizden, sevdiğiniz birine dünya turu bırakmaya veya geride kalan birinin eğitim masraflarının karşılanmasından sezonluk maç bileti almaya kadar her şey düşünülmüş.Siz öldükten sonra nasıl bir dünya bırakmak istediğinize göre sigortaya eklemeler ve çıkarmalar yapılabiliyor. Üstelik 2017'de kurulan firma şu anda bu hizmeti 20 yıllık bir süre için ayda 15 pound'dan başlayan fiyatlarla sunuyor. 20 yıl içinde ölüm gerçekleşirse tüm istedikleriniz yapılıyor. Şirket 1 milyon 'son istek' rakamına ulaşmayı hedefliyor.Firmanın kurucu ortağı Phil Zeidler de şirketi şu sözlerle özetlemiş: "Vizyonumuz ölüme karşı tutumları değiştirmek ve bunu çeşitli şekillerde ele alıyoruz. Ölüm, insanların karşılaştığı kesin bir şey olmasına rağmen, birçok tabu var. Bu konuda konuşma ve plan yapmama hem mantıksız, hem de sevdikleriniz için en zor zamanlarda önemli travmaya yol açıyor." Kovid-19'un hızlandırdığı bir diğer kavram da talebe dayalı sigorta. Bu konuda birçok insurtech popüler olmaya başladı. Sigorta ürünü artık kullanıldığı kadar ödenen bir ürün haline geliyor diyebiliriz. Slice adlı bir insurtech bulutu da bu kavrama ilave ederek haftalar süren işlemleri kısa bir sürede yapılmasını sağlıyor. API temelli fiyatlandırma, derecelendirme, lisanslama, tazminat süreçleri ve otomatik yenileme işlemleri bulut üzerinden yapılabiliyor. Bir başka insurtech San Francisco merkezli Tröv de benzer bir şekilde sadece mobil üzerinden esnek ve daha şeffaf bir şekilde sigorta ürünlerini satmaya başladı.