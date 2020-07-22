Sigorta pandemiden güçlenerek çıktı

SİGORTA sektörü pandemi döneminde aldığı önlemlerle 2020 yılını büyüme ile kapatacak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ve yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle bir araya gelerek sektörü değerlendirdi. Başkan Atilla Benli, ilk çeyrekte 247.5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirterek, "2011- 2019 arasına baktığımızda sektörün her yıl ortalama yüzde 19 büyüdüğünü görüyoruz. Sektör olarak 2019'da 3.6 milyar TL'si hayat ve 35.9 milyar TL'si hayat dışı olmak üzere toplam 39.5 milyar TL tazminat üstlendik" dedi.2020'nin ilk yarısında sektörün 32.9 milyar TL'si hayat dışından, 7.3 milyar TL'si de hayat branşından olmak üzere toplamda 40.2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdiğini anlatan Benli, şöyle konuştu: "Geçen yılın aynı dönemine göre büyüme pandemiye rağmen hayat dışında yüzde 15, hayat branşında yüzde 59 olmak üzere ortalamada yüzde 21 oldu."Kovid-19 salgınında devletin aldığı ekonomik tedbirlerde sigorta sektörünün de üzerine düşeni yaptığını belirten Benli, 41 milyon TL'si sağlık olmak üzere toplam 400 milyon TL tazminat ödediklerini söyledi. Yeni dönemle birlikte makro hedeflerinin sigortacılık ve emeklilik sektörünü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacağını anlatan Benli, "Sigorta ve emeklilik sektörü güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek" dedi. Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şencan da pandemi döneminde yenileme ve yeni işlerin artış trendinde azalmalar yaşandığını, primlerde bir miktar düşüş gerçekleştiğini belirterek, "Ancak mayıs itibarıyla trendin normale dönmeye başladığını görüyoruz. Bunun en önemli nedeni risklere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha fark etmiş olmamız. Yeni dönemde sağlık, siber risk ve ticari alacak sigortalarının ön plana çıkmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gelişmeleri değerlendiren TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez ise şöyle konuştu: "BES'teki tüm fonların son 10 yıllık getirilerine baktığımızda ortalamada enflasyonun üzerinde getiri sağladığı görülüyor. Toplamda 407 adet fonun içinden bazılarının ise getiri oranlarının geleneksel yatırım araçlarının çok üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Yılın ilk 6 ayında fon büyüklüğünde 20 milyar TL artış yaşandı."TÜRKIYE'DE hayat sigortaları branşının henüz istenilen düzeyin çok altında olduğunu ve hayat sigortasının ağırlıklı olarak kredi bağlantılı bir ürün olarak görüldüğünü ifade eden TSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kişmir ise "Hayat branşında prim üretimi ülkemizde kredi hacmi ile sınırlı kalıyor. Oysa sektör olarak burada büyük bir potansiyel olduğunu ve henüz bu potansiyeli yeterinde değerlendiremediğimizi biliyoruz. Hem hayat sigortalarının önemini anlatmanın hem de bireylerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünler geliştirmenin bu branşın büyümesine katkı sunacak iki unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada dijitalleşme ve teknolojinin yoğun kullanımı da bize avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.