Teknolojik kumaşla tarihi rekor kırdık

KÜRESEL koranavirüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadele ile dünyaya örnek olan Türkiye, bu dönemde teknik tekstil ihracatında da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en büyük teknik tekstil üreticisi Çin'in salgın sürecinde itibar kaybetmesi Avrupa'nın üretim üssü konumundaki Türkiye'nin yıldızını parlatırken, bu yılın ocak-haziran döneminde 1.2 milyar dolarlık teknik tekstil ihracatıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "Dünyanın dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Uzakdoğu, Amerika ve Avrupa ülkelerinden ciddi talep var. Yılsonuna kadar ihracatımızın 2 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz" dedi. Öksüz, talep artışına bağlı olarak bu alana yapılan yatırımların önemli oranda arttığı bilgisini verdi.Türkiye 'nonwoven' olarak tabir edilen dokunmamış kumaş üretiminde, kapasite olarak Çin'in ardından ikinci sırada. Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Salgın döneminde sahip olduğumuz üretim gücü Türkiye'yi öne çıkardı" diye konuştu. Global bebek bezi ve hijyenik pet üreticilerine ürün tedarik ettiklerini söyleyen Topçuoğlu, ihracatlarının yüzde 15 arttığını kaydetti. Hijyenik ürünler ve otomotiv sektörüne yönelik üretim yaptıklarını söyleyen Hassan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şişman da artan talebe bağlı olarak atıl tuttukları yüzde 20 kapasiteleriyle tulum ve önlük üretimine yönelik kumaş ürettiklerini söyledi. Tam kapasite çalıştıklarını belirten Şişman, teknik tekstil talebininin halen yüksek seyrettiği bilgisini verdi.Yılın ilk yarısında teknik tekstil ihracatının yanı sıra Türkiye, en çok ihtiyaç duyulan maske, tulum ve önlükten oluşan koruyucu giysi ihracatında da rekora imza attı. Bu dönemde Türkiye toplam 573.4 milyon dolarlık tıbbi ve kumaş maskenin yanı sıra koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdi. Maske ve koruyucu giysi ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 986'lık rekor artış söğlandığını söyleyen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, bu dönemde teknik kumaşlarla üretilen spor giysi ihracatında da yüzde 200'lük artış yaşandığını belirtti.TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Boyteks'in pandemi sürecinde geliştirdiği antiviral özellikli kumaş da yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyük ilgi görüyor. Mayıs ayında pazara sürülen kumaş, kısa sürede Makedonya, Brezilya, Azerbaycan, İtalya, İspanya ve İrlanda'ya ihraç edilmeye başlandı. Amerika ile de temaslarının sürdüğünü söyleyen Boyteks Genel Müdürü Mehmet Yıldız, "Geçen yıl 105 ülkeye ihracat yapmış bir şirketiz. Dünyada yatak kumaşında yüzde 10'a yakın pazar payımız var. Küçük ada ülkeleri ile bile bu ürünle ilgili temaslarımız sürüyor ve talep alıyoruz. Portföyümüzde 100'den fazla inovitif ürün var. Bu ürünlerimiz de yüksek talep görüyor" diye konuştu.