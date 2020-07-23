Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi: 23 Temmuz Perşembe tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Günlük altın fiyatları yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle son günlerde altın fiyatlarının uzun dönemde rekor kırmasın ardından günün en çok araştırılan sorular arasında 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' sorusu yer almakta. Güvenli liman alımlarıyla salgın süresince yükseliş trendini devam ettiren altın hafta ortasında da önemli ölçüde yükselişte. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Aşağıda, canlı altın fiyatları yer almaktadır...
ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ
İşte, 23 Temmuz 2020 tarihli Cumhuriyet, gram, Ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları...
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
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YARIM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
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Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da "Gram altın yatırımcısına tavsiyeleriniz ne olur" sorusunu yanıtladı.
Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.
"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"
Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.
"GRAM ALTINDA YENİ BİR REKOR GÖREBİLİRİZ"
Altında dolar ons cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan uzman isim, "Bunun neticesinde de gram altın yeni bir rekor seviye görebiliriz" dedi.