Altın fiyatlarında son dakika haberi: 23 Temmuz Perşembe tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da "Gram altın yatırımcısına tavsiyeleriniz ne olur" sorusunu yanıtladı.

Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.

"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.

"GRAM ALTINDA YENİ BİR REKOR GÖREBİLİRİZ"

Altında dolar ons cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan uzman isim, "Bunun neticesinde de gram altın yeni bir rekor seviye görebiliriz" dedi.