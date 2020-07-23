Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Albayrak duyurdu: Ayasofya Camii için özel para basıldı! Ayasofya hatıra parası nasıl, nereden alınır?

Bakan Albayrak duyurdu: için özel para basıldı! Ayasofya hatıra parası nasıl, nereden alınır?

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, darphane tarafından için özel para basıldığını duyurdu. Bakan Albayrak'ın yaptığı '' paylaşımı büyük ilgi görürüken sosyal medyada da yankı uyandırdı. Bu gelişmenin üzerine, ' özel parası nasıl, nereden alınır?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Ayasofya hatıra parası nasıl ve nereden alınır? İşte, Bakan Albayrak'ın açıklaması ve bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 21:08 ABONE OL
Bakan Albayrak duyurdu: Ayasofya Camii için özel para basıldı! Ayasofya hatıra parası nasıl, nereden alınır?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii ile ilgili son dakika paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak, Ayasofya Camii için darphane tarafından özel para basıldığını bildirirken tarihe bir not düşüldüğünü ifade etti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN AYASOFYA CAMİİ ÖZEL PARA PAYLAŞIMI

Bakan Albayrak mesajında "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadelerini kullanarak Ayasofya için basılan özel paraların görselini paylaştı.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ" İFADESİ YER ALDI

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii için basılan özel paralarda, Ayasofya silüetinin üzerinde "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi" ifadesi yer aldı.

AYASOFYA CAMİİ HATIRA PARASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Bu paylaşımın ardından, 'Ayasofya hatırası parası nasıl, nereden alınır?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Ayasofya Camii özel hatıra parasının nasıl ve nereden alınacağı konusunda ise henüz bir açıklama gelmedi. Konuya yönelik yeni bilgi geldiği takdirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak duyurdu: Ayasofya Camii için özel para basıldı! Ayasofya hatıra parası nasıl, nereden alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA