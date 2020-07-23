Bakan Albayrak duyurdu: Ayasofya Camii için özel para basıldı! Ayasofya hatıra parası nasıl, nereden alınır?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii ile ilgili son dakika paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak, Ayasofya Camii için darphane tarafından özel para basıldığını bildirirken tarihe bir not düşüldüğünü ifade etti.
Bakan Albayrak mesajında "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadelerini kullanarak Ayasofya için basılan özel paraların görselini paylaştı.
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii için basılan özel paralarda, Ayasofya silüetinin üzerinde "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi" ifadesi yer aldı.
Bu paylaşımın ardından, 'Ayasofya hatırası parası nasıl, nereden alınır?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
Ayasofya Camii özel hatıra parasının nasıl ve nereden alınacağı konusunda ise henüz bir açıklama gelmedi. Konuya yönelik yeni bilgi geldiği takdirde haberimizden ulaşabilirsiniz.