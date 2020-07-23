“BES güvenilirliğiyle gönülleri rahatlattı”

KATILIM Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek "Dünya tarihinde ender rastlanan zor zamanlardan geçerken doğal olarak gelecek kaygısı da artıyor. Ev hanımlarından iş insanlarına kadar herkes önce ailelerinin geleceklerini güvence altına almak istiyor. Bireysel Emeklilik Sistemi bu süreçte avantajlı ve kazançlı olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilir yönlerini de gözler önüne sererek, bu zor zamanlarda herkesin gönlünü rahatlattı, güvenli bir liman olduğunu ispatladı" dedi. BES'in avantajları ve güçlü alt yapısı ile ilgili detaylı bilgi veren Ayhan Sincek, "Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Bu nedenle her zorluğa karşı gönül rahatlığıyla BES tasarruflarına güvenebilirsiniz. Öncelikle BES, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından çok sıkı denetleniyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank'ta güvence altında tutuluyor. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor. Sistemde kalmaya ve tasarruflarını koruyup arttırmaya devam edebiliyorlar. Diğer yandan fonların hesap ve işlemleri, altışar aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetiminde sürer" dedi.