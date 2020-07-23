Bu ay İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman?

İşsizlik maaşı ödeneği için son olarak gelen açıklamada ödenekten faydalanan vatandaşlara müjde verilmişti. 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yatması öngörülen ücretlerin Temmuz ayında yani bayram öncesi belirlenen tarihte hesaplara geçeceği bildirildi. Peki, işsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR, ÖDEMELER ERKENE Mİ ALINDI?

Kurban Bayramı öncesi devlet tarafından verilmekte olan birçok ödeneğin erkenden hesaplara yatacağı bildirildi. Böylece ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlara bayram öncesi büyük maddi destek sağlanmış olacak. İşsizlik ödeneği ödemelerinin gerçekleşeceği tarihler ise merak ediliyor…