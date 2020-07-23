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Bu ay ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman?

Binlerce vatandaşın beklediği maaşı ödemeleri için Bakan Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamasında bulunmuştu. Bu kapsamda ödemelerin bayram öncesi vatandaşların hesabına yatacağı bildirilirken ödeneğin erken yatıyor olması birçok kişiye bayramdan önce büyük bir maddi destek sağlayacak. Peki, işsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:36 ABONE OL
Bu ay İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman?

maaşı ödeneği için son olarak gelen açıklamada ödenekten faydalanan vatandaşlara müjde verilmişti. 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yatması öngörülen ücretlerin Temmuz ayında yani bayram öncesi belirlenen tarihte hesaplara geçeceği bildirildi. Peki, işsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR, ÖDEMELER ERKENE Mİ ALINDI?

Kurban Bayramı öncesi devlet tarafından verilmekte olan birçok ödeneğin erkenden hesaplara yatacağı bildirildi. Böylece ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlara bayram öncesi büyük maddi destek sağlanmış olacak. İşsizlik ödeneği ödemelerinin gerçekleşeceği tarihler ise merak ediliyor…

Bu ay İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman?

TEMMUZ AYI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

Bu ay İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman?

"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

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Bu ay İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman?
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