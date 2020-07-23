Bu ay İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman?

İşsizlik maaşı ödeneği için son olarak gelen açıklamada ödenekten faydalanan vatandaşlara müjde verilmişti. 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yatması öngörülen ücretlerin Temmuz ayında yani bayram öncesi belirlenen tarihte hesaplara geçeceği bildirildi. Peki, işsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayı İşsizlik maaşı ödeneği bayramdan önce yatar mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…
Kurban Bayramı öncesi devlet tarafından verilmekte olan birçok ödeneğin erkenden hesaplara yatacağı bildirildi. Böylece ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlara bayram öncesi büyük maddi destek sağlanmış olacak. İşsizlik ödeneği ödemelerinin gerçekleşeceği tarihler ise merak ediliyor…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.